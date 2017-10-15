İzzetbegoviç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti!

İzzetbegoviç bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın Tarabya yerleşkesindeki kabule ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bugün İstanbul'da bizleri ziyaret eden Bakir İzzetbegoviç kardeşime teşekkür ediyor, tüm Bosna-Hersek halkına selamlarımı sunuyorum" dedi.