İzzetbegoviç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti!
Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
İzzetbegoviç bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın Tarabya yerleşkesindeki kabule ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bugün İstanbul'da bizleri ziyaret eden Bakir İzzetbegoviç kardeşime teşekkür ediyor, tüm Bosna-Hersek halkına selamlarımı sunuyorum" dedi.
Bugün İstanbul'da bizleri ziyaret eden Bakir İzzetbegoviç kardeşime teşekkür ediyor, tüm Bosna-Hersek halkına selamlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/SZbl9Xhz07— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Ekim 2017
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.