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İzzetbegoviç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti!

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

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İzzetbegoviç bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın Tarabya yerleşkesindeki kabule ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bugün İstanbul'da bizleri ziyaret eden Bakir İzzetbegoviç kardeşime teşekkür ediyor, tüm Bosna-Hersek halkına selamlarımı sunuyorum" dedi.

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