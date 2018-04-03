Jahongir Ashurov'un Mesneviden Hikayeler isimli minyatür sergisi açıldı

Sergi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında düzenlenen "Yeditepe Bienali" kapsamında Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda açıldı.

Serginin açılışında konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'de geleneksel sanatların yer aldığı bienal ile zor bir işi gerçekleştirdiklerini belirterek, bienal kapsamında oluşturulan eserlerin sergilendiği mekanların da ayrı bir sanat eseri olduğunu söyledi.

Demir, medeniyetlerin sanatla ileriye taşınabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Geçmişe baktığınızda tarihin bizzat yazılmasına sebep olmuş milletler var, bir de tarihin malzemesi olan milletler var. Tarih yazmanın sadece güçle olmadığını, bunun altında muazzam bir medeniyetin olması gerektiğini ve temel dayanaklarından birinin de sanat olduğunu biliyoruz."

- 14 öğrenciden 27 eser

"Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen bienalin küratörü Serhat Kula da, bienal kapsamında modern mekanlarda klasik çalışmalara, Osmanlı dönemine ait mekanlarda ise modern çalışmalara yer verdiklerini aktararak, bu bağlamda eserler ve mekan arasında bir tezatlık oluşturmayı denediklerini ifade etti.

Kula, "Mesneviden Hikayeler" sergisinde yer alan klasik ve modern minyatür eserlerinin de Hünkar Kasrı'nda sergilenmesinin çok ideal bir seçim olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Jahongir Ashurov ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide Klasik Türk Sanatları Vakfı öğrencileri ile 2 yıldır üzerinde çalıştıkları eserleri sergilediklerini belirtti.

Sergide kendisinin ve öğrencilerinin 27 minyatür resminin izlenime sunulduğunu dile getiren Ashurov, şunları kaydetti:

"Eserlerde Mevlana'nın kaleme aldığı Mesnevi'deki hikayelerin yanı sıra İslam felsefesi ve tasavvuf gibi konular da ele alındı. Bu sergi aracılığıyla Mesnevi'yi daha iyi inceleme fırsatı bulduk. Mesnevi'yi biliyoruz diyoruz ama içeriğini unutuyoruz, yeterince bilmiyoruz. Mesnevi'deki hikayeleri birbirimizle paylaştığımızda çok daha güzel şeyler ortaya çıktı."

Aysel Çetincan, Dilek Vural, Halime Göktürk, İdil Akalın, Arzu Akbulut, Emel Sakarya, Fatoş Borbor, Meral Uztetik, Oya Horoz, Fikriye Akbulut, Emel Demir, Ahmet Şenel, Serap Özerkan ve Zeynep Elçi'nin eserlerinin yer aldığı sergi 15 Nisan'a kadar görülebilecek.