Jandarma alımı 2018 başvuru işlemleri 2018 JGK personeli alımı başvuru şartları açıklandı. Jandarma memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Jandarma alımı 2018 başvuruları nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) geçtiğimiz günlerde bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere sözleşmeli olarak personel alımı yapacağını belirtmişti. Ancak başvurularda son günlere gelindi. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için sözleşmeli personel temini için başvuru kılavuzu yayımlamıştı. Söz konusu ilan 15 Ağustos 2018 tarihinde yayımlandı ve başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başlamıştı. Ancak başvurularda son günlere gelindi. Henüz başvuru yapmamış olan veya başvuru işlemini tamamlamamış olan adaylar için ilgili ilan hakkında bir kez daha detaylı bilgi vermekteyiz. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 657 sayılı devlet memurları kanununa göre açıktan temin yolu ile 11 kişilik boş kadro ile Sözleşmeli Bilişim personeli alımı yapacağını belirtti. Söz konusu ilana erkek ve bayan adaylar başvuru yapabilirler. İşte başvuru şartları ve başvuru bilgileri şöyledir.

Jandarma Genel Komutanlığına sözleşmeli olarak personel alımı yapılacak. 657 DMK'nın 4/B uyarınca istihdam edilecek bay, bayan bilişim personeli alımları için başvurular 7 Eylül'de bitecek.

Jandarma Genel Komutanlığına sözleşmeli olarak personel alımı yapılacak. 2018/2 alım ilanına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesi uyarınca istihdam edilecek olan bay, bayan bilişim personeli alımları için başvurular 7 Eylül'de bitecek.



31 Ağustos tarihinde açıklanan 11 sözleşmeli bilişim personeli alımında başvurular 15 Ağustos tarihinde alınmaya başlanmıştı. Buna göre internet ortamından alınan başvurular 7 Eylül tarihine kadar devam edecek bu gün başvuruların alınması tamamlanacak!

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK!



Başvuru sonuçları ve mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar 19 Eylül tarihinde belli olacak. Adaylar 24 Eylül ile 28 Eylül tarihileri arasında uygulama sınavına alınacaklar. Burada başarılı olan adaylar için ise sağlık kurulundan rapor almaları istenilecek. Kayıt kabul işlerinin yapılmasının ardından ise işlemler tamamlanacak.



Kamu Personeli Seçme Sınavından 2016, 2017 veya 2018 sınavlarından P3 puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvuru yapabilecekler. İbraz etmeyen adaylar ise puanı 70 olarak kabul edilecek. Yabancı dil şartı ve diğer başvuru şartları için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız. Başvurular e-devlet şifresi ile giriş yapılarak tamamlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Jandarma Genel Komutanlığı alımını yapacağı sözleşmeli personel adaylarından, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir kurum veya kuruluşta sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi nitelikler aranacaktır.



ÖZEL ŞARTLAR:



Adaylardan özel olarak ise, İlgili fakültelerin Bilgisayar bölümlerinden mezun olmuş olmak, Analitik düşünebilme yeteneğine sahip olmak, Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek olmak, 2016, 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSp3 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Yabancı dil sınavından İngilizce dilinden en az 60 ve üzeri puan almış olmak gibi nitelikler aranmaktadır.



BAŞVURULAR:



Başvuru yapacak adaylar başvurularına 15 Ağustos 2018 tarihi ile başladılar ve başvurular en geç 07 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Buna göre adaylar başvurularını sadece www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.