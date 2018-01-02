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Jandarma spiker oldu, muhabire anons dersi verdi

Muhabirin anonsunu beğenmeyerek kamera karşısına geçen jandarma yaptığı anons ile muhabire adeta sunum dersi verdi.

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde yılbaşı gecesinde yaşananları aktaran yerel bir internet sitesinin muhabirinin anonsunu beğenmeyerek kamera karşısına geçen jandarma yaptığı anons ile muhabire adeta sunum dersi verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler  büyük ilgi gördü.   

 

 

 

Yılbaşı gecesinde Karasu ilçesi Kuyumculu Kavşağı’nda jandarma ekiplerince kurulan asayiş uygulaması haberini oluşturmak üzere bölgeye giden yerel gazeteci Levent Kızılaslan, yaşananları anlattığı sırada anonsu beğenmeyen ve ‘Abi ne diyorsun ya, öyle mi sunulur?’ diyerek aniden kamera kadrajına giren çavuş Murat Tural, “Ve değerli dinleyenler, alemlerin geceyi aydınlattığı yerin adresi Kuyumculu Kavşağı’ydı. Huzur ve güven operasyonu için burada düğmeye basmış bulunmaktayız. Sizlere mutlu yıllar diliyoruz” diyerek, muhabire adeta uygulamalı sunum dersi verdi.

O sırada şaşkınlığını gizleyemeyen muhabir, çavul Tural’ın sunumunu gülerek seyretti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından izlenme rekorları kırdı.

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