Jandarma Astsubay Kök'ü şehit eden terörist öldürüldü
Bingöl'de düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 8 Eylül 2017'de Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kök’ün şehit edilmesi ve bir askerin yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi.
- AA
Bingöl’ün Adaklı ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Kök’ün şehit edilmesi ve bir askerin de yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 15 Ağustos 2018’de Adaklı ilçe kırsalında yapılan hava harekatı anımsatıldı.
Açıklamada, harekatta etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 8 Eylül 2017 tarihinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ün şehit edilmesi ve bir askerin de yaralanması olayının faili olan sözde "Çavreş gücü sorumlusu Yona Dersim" kod adlı Erol Ulucan isimli terörist olduğu tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
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