Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Jandarma ekipleri geçen hafta yaptığı operasyonlarda 429 göçmeni yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta yaptığı operasyonlarda kaçak yollarla Yunanistan’a gitmeye hazırlanan 429 düzensiz göçmen ele geçirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-26 Ağustos tarihlerinde yaptıkları operasyonlarla kaçak yollarla yurt dışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenlere büyük bir darbe vurdu. Çeşme, Karaburun, Selçuk, Urla, Seferihisar, Dikili, Aliağa ve Foça’dan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan göçmenlerin olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli ülkelerden 429 göçmen yakalandı. Yapılan operasyonlarda 2 adet tekne motoru, 2 şişme bot ve 10 adet de can yeleği ele geçirildi. 
 
Yapılan işlemlerin ardından yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi’ne gönderildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı´ndan Malazgirt paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı´ndan Malazgirt paylaşımı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA