Jandarma ekipleri geçen hafta yaptığı operasyonlarda 429 göçmeni yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-26 Ağustos tarihlerinde yaptıkları operasyonlarla kaçak yollarla yurt dışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenlere büyük bir darbe vurdu. Çeşme, Karaburun, Selçuk, Urla, Seferihisar, Dikili, Aliağa ve Foça’dan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan göçmenlerin olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli ülkelerden 429 göçmen yakalandı. Yapılan operasyonlarda 2 adet tekne motoru, 2 şişme bot ve 10 adet de can yeleği ele geçirildi.

Yapılan işlemlerin ardından yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi’ne gönderildi.