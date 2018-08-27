Jandarma ekipleri geçen hafta yaptığı operasyonlarda 429 göçmeni yakaladı
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta yaptığı operasyonlarda kaçak yollarla Yunanistan’a gitmeye hazırlanan 429 düzensiz göçmen ele geçirdi.
- İHA
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-26 Ağustos tarihlerinde yaptıkları operasyonlarla kaçak yollarla yurt dışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenlere büyük bir darbe vurdu. Çeşme, Karaburun, Selçuk, Urla, Seferihisar, Dikili, Aliağa ve Foça’dan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan göçmenlerin olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli ülkelerden 429 göçmen yakalandı. Yapılan operasyonlarda 2 adet tekne motoru, 2 şişme bot ve 10 adet de can yeleği ele geçirildi.
Yapılan işlemlerin ardından yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi’ne gönderildi.
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