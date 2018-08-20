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Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir PKK'lı terörist yakalandı

Iğdır'da düzenlenen terör operasyonunda bir PKK'lı terörist yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aralık ilçesinin Ağrı Dağı kırsalında operasyon düzenlendi.

Komandoların da desteğiyle düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlenen bir terörist silahsız şekilde yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan terörist, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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