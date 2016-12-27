Antalya'da jandarma ekibine ateş açıldı Bölgede operasyon başlatıldı
Akşam saatlerinde meydana gelen saldırıda yaralanan bir uzman çavuş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik güçleri saldırının meydana geldiği bölgede operasyon başlattı.
- DHA
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