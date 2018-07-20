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Jandarma ekiplerinin arama yaptığı 2 evde silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine Kızıltepe ilçesinde 2 şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

  • IHA
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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı belirildi. Açıklamada, "19 Temmuz 2018 tarihlerinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kızıltepe ilçesi Bozhöyük Mahallesi'nde iki şahsın evlerinde yapılan aramada; 1 adet Kalaşnikof marka makineli tüfek, 4 adet uzun namlulu tüfek, 7 adet tabanca, uzun namlulu tüfek ve tabancalara ait 39 adet şarjör ve 957 adet fişek, 1 adet keskin nişancı silah dürbünü, 8 bin 145 paket kaçak sigara, 1 kilo 47 gram kubar esrar, 47 kilogram tütün ele geçirilmiştir.
 
Olayla ilgili iki şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kaçakçılık ve organize suçlarla kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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