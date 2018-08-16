Jandarma Er Yatkın'ı şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü

Geçtiğimiz Haziran ayında Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Kabayel Karakolu'ndan çıkan askerlere teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda Piyade Er Şevki Eren Yatkın (20) şehit olmuş, 3 asker ise yaralanmıştı. O olayla ilgili saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Sorej Masiro kod adlı Fırat Kaya ve Rabun Zinar kod adlı Servet Özalp olduğu belirlendi. O teröristlerin ise 5 gün önce Tunceli'de Kırmızı listedeki örgütün sözde sorumlusu Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'la birlikte etkisiz hale getirilen 10 terörist arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yedisu İlçesi Kabayel Jandarma Karakol Komutanlığına 08.06.2018 tarihinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu (1) askerin şehit edilmesi, 3 personelin yaralanması olayının faili olduğu tespit edilen Sorej Masiro (K) Fırat Kaya ve Rabun Zinar (K) Servet Özalp, isimli teröristler Tunceli İlinde 12.08.2018 tarihinde yapılan operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.