Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çardakçı, Hatay'da
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı'nın, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret ettiği belirtildi.
- AA
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Çardakçı, bölgedeki birlikleri denetlemek üzere kente geldi. Hatay Valisi Ata'yı da ziyaret eden Çardakçı, bölgede yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyarette Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da bulundu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.