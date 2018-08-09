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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, sınırı denetledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Iğdır’a geldi.

  • İHA
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Enver Ünlü ile birlikte 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı 7. Hudut Bölüğünü ziyaret etti.
 
Sınır güvenliğini denetleyen Orgeneral Arif Çetin, bitme aşamasına gelen modüler sınır güvenlik duvarı hakkında da bilgi aldı.

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