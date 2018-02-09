Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Hatay'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti.



Orgeneral Çetin, Vali Ata ile basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, plan dahilinde ülkenin 81 ilini ziyaret ettiğini söyledi.



Taşralardaki birlikleri denetlediği ve bugünde Hatay'da olduğunu ifade eden Orgeneral Çetin, şunları kaydetti:



"Hatay Valimize nezaket ziyaretinde bulunduk. Hatay'da jandarmamızın faaliyetleriyle ilgili sayın Valimizin bu konuda emir ve direktifleri varsa onları değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın huzuru için ne gerekiyorsa, buradaki huzurun devamı için başka kurum ve kuruluşlar kendi görevlerini, biz de kendi görevimizi en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz."



Hatay Valisi Ata da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Orgeneral Çetin'e, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin de eşlik etti.