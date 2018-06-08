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FETÖ operasyonunda 7'si binbaşı, 10'u yüzbaşı olmak üzere 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda 7'si binbaşı, 10'u yüzbaşı olmak üzere 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

  • İHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 3 yüzbaşı ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 7 binbaşı, 10 yüzbaşı olmak üzere toplam 23 asker şahıs hakkında 08.06.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 8 ilde devam etmektedir" denildi.

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