Manisa daki FETÖ operasyonu
Aralarında eski Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşının da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.
- Muammer Başkan
Manisa cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında jandarma istihbarat şube müdürünün de bulunduğu 13 asker tutuklandı.
Manisa Merkezli Kayseri, Eskişehir, Sivas, Mersin ve İzmir'de bulunan 18 adreste FETÖ PDY jandarma ve asker yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
1- Tunay ARGUN - binbaşı
2- İsmail BÜYÜKÇANGA
3- Özkan ÜNAL
4- Tevfik Nalbant
5- Mehmet Ali ALTINTAŞ
6- Halil İbrahim AKMAN
7- Ali GÖSE
8- Samet DİLEK
9- Musa AYTÜRK
10- Hasan Furkan SEYİTOĞLU
11- Fevzi ALTAY
12- Mahmut Temur AKBABA
13- Abdülaziz BABÜR
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