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Manisa daki FETÖ operasyonu

Aralarında eski Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Binbaşının da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

  • Muammer Başkan
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Manisa cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında jandarma istihbarat şube müdürünün de bulunduğu 13 asker tutuklandı.

Manisa Merkezli Kayseri, Eskişehir, Sivas, Mersin ve İzmir'de bulunan 18 adreste FETÖ PDY jandarma ve asker yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

1- Tunay ARGUN - binbaşı

2- İsmail BÜYÜKÇANGA

3- Özkan ÜNAL

4- Tevfik Nalbant 

5- Mehmet Ali ALTINTAŞ 

6- Halil İbrahim AKMAN

7- Ali GÖSE

8- Samet DİLEK

9- Musa AYTÜRK

10- Hasan Furkan SEYİTOĞLU

11- Fevzi ALTAY

12- Mahmut Temur AKBABA

13- Abdülaziz BABÜR

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