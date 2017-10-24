Jandarma tarihi eser operasyonu
Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılana aramada piyasa değeri yaklaşık 3 milyon olan Bizans dönemine ait 523 sikke ele geçirildi.
- İHA
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, “Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; Gevaş ilçesi Balaban Jandarma Asayiş Kontrol Noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsın bagajında İstanbul’a götürülmek istenilen piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirtilen 523 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Sikkeler Van Müze Müdürlüğüne gönderilmek üzere el konuldu. Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı" denildi.
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