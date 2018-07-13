Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları son dakika Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı! Milyonlarca adayın beklediği Jandarma Uzman Erbaş başvuruları bugün itibariyle başladı. Peki adaylar Jandarma Uzman Erbaş başvurularını nasıl yapacak? Uzman erbaş başvuru sayfası 30 Temmuz 2018 saat 17:00’ye kadar başvurulara açık olacak. Adayların başvuru yapabilmek için aşağıdaki bağlantıya e-devlet şifresi ile girmeleri gerekecek. Başvuru formuna geçiş yapabilmeniz için profilinizde fotoğraf, adres, telefon, boy, kilo, en az 1 adet eğitim bilgilerinin beyan edilmiş olması gerekmektedir. Jandarma Uzman Erbaş alımı şartlarına göre 20 yaşından gün almış olan ve 27 yaşını bitirmemiş olan adayların başvuruları alınacak. 1 Ocak 1991 ile 1 Ocak 1999 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecek. Branşlarda aranan özel şartlar ilanın yayımlanmasından sonra şekillenecek. Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ilköğretim, diğer için en az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışında dengi okul mezunu olmak şartı aranacak. Buna göre en az ilkokul mezunu uzman erbaş alımı yapılmış olacak.

Jandarma Uzman Erbaş Alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları belli oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almak isteyen vatandaşlar uzman erbaş alımı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı. Şimdi birçok kişi Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Personel Temin Sistemi üzerinden başvuru sayfasını açtı. Uzman Erbaş alımı için başvurular 13 Temmuz 2018 Saat 11.00'den sonra başladı. 2018 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından yanıt bekliyor. 2018/1 uzman erbaş alımı için ilgili bağlantı açıldı. Jandarma 2018/1 Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı Jandarma uzman erbaş personel alımı ve başvuru şartları jandarma olmak isteyen gençler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Jandarma Uzman Erbaş alımı başvurularıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

2018 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Personel Temin Sistemi üzerinden 13 Temmuz saat 11.00'den itibaren başvuru sayfasını açtı. Jandarma için alınacak uzman erbaş yaş şartı ve diğer başvuru şartları belli oldu. Uzman erbaşlık için 1 Ocak 1991 ile 1 Ocak 1999 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecek. Uzman erbaş başvuru sayfası 30 Temmuz 2018 saat 17:00’ye kadar başvurulara açık olacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma Uzman Erbaş alımı şartlarına göre 20 yaşından gün almış olan ve 27 yaşını bitirmemiş olan adayların başvuruları alınacak. 1 Ocak 1991 ile 1 Ocak 1999 tarihleri arasında doğanlar başvuru yapabilecek. Branşlarda aranan özel şartlar ilanın yayımlanmasından sonra şekillenecek. Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ilköğretim, diğer için en az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışında dengi okul mezunu olmak şartı aranacak. Buna göre en az ilkokul mezunu uzman erbaş alımı yapılmış olacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ KONTENJANLARI

Jandarma uzman erbaş alımı için kontenjanlar da belirlendi. 2018 uzman erbaş alımı kapsamında1.997 Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) 333 Lojistik, 15 Bol Serdümen ve 30 Dalış Amin branşlarında olmak üzere toplam 2.375 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak.

VÜCUT KİTLE ENDEKSİ NEDİR?

Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü, vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir değerdir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Uzman erbaş başvuru sayfası 30 Temmuz 2018 saat 17:00’ye kadar başvurulara açık olacak. Adayların başvuru yapabilmek için aşağıdaki bağlantıya e-devlet şifresi ile girmeleri gerekecek. Başvuru formuna geçiş yapabilmeniz için profilinizde fotoğraf, adres, telefon, boy, kilo, en az 1 adet eğitim bilgilerinin beyan edilmiş olması gerekmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların kendisine verdiği görevleri yerine getiren, silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma Genel Komutanı Bakana karşı sorumludur.

JANDARMANIN SORUMLULUK ALANI

Jandarma’nın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; polis görev sahası dışı olup, bu alanlar İl ve İlçe belediye sınırları dışında kalan yerler ile polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Jandarma bu yerlerde; emniyet ve asayişin sağlanmasından sorumludur. Jandarmanın sorumluluk alanı Türkiye yüzölçümünün % 91’ini kapsamaktadır.

GÖREVLERİ

2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu gereğince Jandarmanın Görevleri; Mülki, Adli, Askeri ve Diğer Görevler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır.

Mülki Görevleri

Genelde emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak için suç işlenmesini önleyici faaliyetleri kapsar. Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ceza infaz kurumu ve tutukevlerinin dış koruması görevleri de bu kapsamdadır.

Adli Görevleri

Suçların işlenmesini müteakip suç ve suçluların ortaya çıkarılması, yakalanması ve suç delilleri ile birlikte adli makamlara intikal ettirilmesidir.

Askeri Görevleri

Askeri kanun ve nizamların gereği olan görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri kapsar.

Diğer Görevler

Mülki, Adli ve Askeri Görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı hükümet kararlarıyla verilen görevlerdir.