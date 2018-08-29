Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda rütbe ve terfi töreni düzenlendi

Jandarma sosyal tesislerinde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ile Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile bir üst rütbeye terfi ettirilen askeri personel ve aileleri katıldı.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, burada yaptığı konuşmada, üstün nitelikleri ve görev anlayışı ile rütbe ve terfi alan personelin, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bugünkü seviyelere ulaşmasında çok büyük emekleri olduğunu belirterek, personele teşekkür etti.

Personelin yeni rütbeleri ile alacakları görevlerde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı dikkat, gayret ve heyecanla çalışacağını vurgulayan Çetin, "Bu rütbelerin sizlere yükleyeceği sorumluluğun bilincinde olarak çok daha başarılı hizmetler vereceğinize olan inancımız tamdır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin tarafından bir üst rütbeye terfi olan ve aralarında bir korgeneral ile üç tümgeneral bulunan 92 kişiye rütbeleri verildi.