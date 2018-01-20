Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Jandarma ve sahil güvenlik personeline konut tahsisi

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline kiralama suretiyle konut sağlanacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kamu konutlarının tahsisine yönelik yönetmelikte değişiklik içeren Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline kiralama suretiyle konut sağlanacak.
 
Söz konusu tahsisler, bu komutanlıklara ait birlik, karargah ve kurumların komutanları, kurmay başkanları, komutan yardımcıları veya yetki verecekleri amirler tarafından yapılacak.
 
Komutanlıklara ait sıra tahsisli konutların hak sahiplerine tahsisi görev ve unvanlara bakılmaksızın puan sırasına göre gerçekleştirilecek.
 
Kamu Konutları Kanunu'na göre kira bedeli alınacak rütbe sahipleri arasına Sahil Güvenlik Komutanı da eklendi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Payitaht Abdülhamit´te geceye damga vuran sahne

Payitaht Abdülhamit´te geceye damga vuran sahne

Karne capsleri kırdı geçirdi

Karne capsleri kırdı geçirdi

Yolcu otobüsü şarampole uçtu

Yolcu otobüsü şarampole uçtu

Bu araçlara dokunmak 250 dolar

Bu araçlara dokunmak 250 dolar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA