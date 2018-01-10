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Jandarma yeni kıyafetleri ile görev başında

İçişleri Bakanlığına bağlanmasının ardından yeniden yapılanmaya giren Jandarma Genel Komutanlığında yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girdi.

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Asayiş, komando ve eğitim dahil 6 temel kıyafetinde değişiklik yapılan jandarma teşkilatı yeni üniformalarıyla yılbaşından itibaren vatandaşın huzur ve güvenliği için görev yapıyor.
 
Yeni üniformalarla birlikte jandarmanın kullandığı "kayık kep" denilen kep modeli de tarihe karıştı. Yeni üniformalarla birlikte kep yerine bere kullanılacak.Jandarmanın yeni kıyafetleriJandarmanın yeni kıyafetleriJandarmanın yeni kıyafetleriJandarmanın yeni kıyafetleri
Jandarmanın yeni kıyafetleri

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