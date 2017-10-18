Jandarmadan FETÖ/PDY bağlantılı DEAŞ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik Silivri'de bir çiftliğe yapılan baskında ele geçirilen dijital verilerde terör örgütü DEAŞ izine rastlanılması üzerine 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD'ye yönelik Silivri'de bir çiftliğe yapılan operasyonda ele geçirilen dijital verilerin incelenmesinde F.Ö'ye ait bir flash diskte, DEAŞ terör örgütünü simgeleyen bez parçasının arkasında, aynı örgüte ait simgeler kullanılarak çekilmiş fotoğraflara rastlandı.



Jandarma ekipleri, fotoğrafta bulunan 9 kişinin kimlik ve adreslerinin tespit ettikten sonra İstanbul'da 7, Ankara ve Tekirdağ'da birer adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan F.Ö'nün evinde yasaklı yayınlar ile bir ruhsatsız tabanca, Z.A'nın evinde de yasaklı yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarına, bilgisayarlarına ve flash disklerine el konuldu.



Jandarmadaki işlemerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.