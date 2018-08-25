Jandarmadan fotokapanlı takip: 2 tutuklama

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kenevir ektiği iddia edilen ve jandarmanın kurduğu fotokapana yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri "drone"la havadan görüntüleme çalışmalarında Mahmudiye Mahallesi ormanlık alanında 102 adet 1-2,5 metre boylarında kenevir bitkisi yetiştirildiğini belirledi.

Sapanca Cumhuriyet Savcılığından alınan kararla söz konusu bölgeye hareket halinde fotoğraf çeken fotokapan yerleştiren ekipler, elde edilen fotoğraflarda C.T. ve M.A. adında 2 şüpheliyi tespit etti.

Şahısların evlerinde yapılan aramada 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 9 fişek ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Sapanca Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler C.T. ve M.A, tutuklandı.