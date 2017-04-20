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Jandarmadan ilk TBT

Jandarma Subay Okulu'nun birinci devrelerinin fotoğrafı TBT etiketiyle yayınlandı.

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Sosyal Medya Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen hesaplardan biri olan Instagram hesabında bu kez de 'tbt' paylaşımı yapıldı.

JANDARMADAN TBT PAYLAŞIMI

Açık anlamı 'Throw Back Thursday' olan trend, Perşembe günleri maziye ait fotoğrafların paylaşılması esasına dayanıyor. Bu kapsamda Jandarma da 1936-1937 yıllarındaki Jandarma Subay Okulu'nun birinci devrelerinin fotoğrafını yayınladı.

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