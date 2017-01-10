Jandarmadan Mannequin Challenge çılgınlığı
Sosyal medyadan tüm dünyaya yayılan Mannequin Challenge (donup kalma) çılgınlığına jandarma ekipleri de katıldı.
- İHA
Kayseri'de jandarma ekipleri de Mannequin Challenge çılgınlığına katıldı. İki gün önce Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında devriye görevine çıktığı tahmin edilen 10 kişilik jandarma ekibi, şiddetli rüzgara rağmen Mannequin Challenge çekimi yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 27 bin kişi tarafından görüntülendi ve beğenildi.
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