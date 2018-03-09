Jandarmadan PKK destekçilerine operasyon 7 şüpheli gözaltına alındı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, PKK terör örgütüne destek verdiği, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütüne övücü paylaşımlarda bulunduğu 9 şüpheli tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri; Menemen, Seferihisar, Aliağa ve Selçuk ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaparak haklarında yakalama kararı olan 9 şüpheliden 7'sini yakaladı. Jandarma ekiplerinin adreslerde yaptığı aramada, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamalarının ardından adliyeye sevkedileceği öğrenildi.

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