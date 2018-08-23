Jandarmadan sürücülere çikolata ve kolonya

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde çeşitli noktalarda, yol kontrol uygulaması yaptı.

Uygulama noktasında araçları durduran ekipler, ruhsat, ehliyet ve emniyet kemeri uygulaması yaparak sürücülerin bayramını kutladı.

Ekipler ayrıcı sürücülere çikolata ve kolonya ikramında bulundu. Uygulama noktasına gelen İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ise, alınan trafik tedbirlerini yerinde inceleyerek sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı boyunca Adıyaman il genelinde 24 saat jandarma trafik timleri emniyet ekipleri ile birlikte ve bazı noktalarda yol kontrolü yaptıklarını ifade eden İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, "Bizim amacımız vatandaşlarımıza ceza yazdırmak değil trafiğin güvenli bir şekilde akışını sağlamak. Vatandaşların güvenli bir şekilde bayram tatilini sağlıklı, mutlu bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmalarını sağlamak” diye konuştu.

Uygulamayı önce şaşkınlıkla karşılayan sürücüler durumun bayram tatili uygulaması olduğunu anlayınca mutlu oldu.

Yapılan yol kontrolünün kaza oranını azalttığını belirten sürücüler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.