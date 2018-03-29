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Jandarma'nın ters manevra yapan Sikorsky paylaşımı büyük beğeni topladı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın ters manevra yapan Sikorsky helikopteri paylaşımı büyük beğeni topladı.

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Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter resmi hesabından ters manevra yapan Sikorsky helikopterinin görüntüsünü paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı, paylaşımı "Zoru başarırız, imkansız zaman alır" cümlesini tersten yazması da büyük dikkat çekti. Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı dakikalar içerisinde büyük beğeni topladı.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

1990 yılında TSK envanterine giren Sikorsky S-70 model helikopterlerin teslimatı sırasında Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, S-70 modelinin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunuyor.
 
TSK'ya gelen helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Türk pilotları ise modelle takla atılabileceğini söylüyor. İddiaya göre helikopteri çizen mühendis ve Türk pilotlar arasında konu inatlaşmaya gidiyor. Üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kg. olan 73101329 seri numaralı Sikorsky S-70’e takla attırıyor.

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