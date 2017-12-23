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Jandarmadan tombala oynanan kahveye baskın: 27 gözaltı

Denizli’nin Çivril ilçesinde jandarma ekiplerince tombala oynanan kahvehaneye yapılan baskında 27 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Denizli'nin Çivril ilçesi Karabedirler Mahallesi’nde bir kahvehanede tombala oynatıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri, baskın düzenledi. Kahvehaneye düzenlenen baskında tombala oynayan 26 kişi ve kahvehane işletmecisi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 27 kişi Çivril Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadeleri alındı. İfadelerinin ardından tombala oynayan 26 kişi ile kahvehane işletmecisine Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 6 bin 129 TL para cezası kesildi. Tombala oynatılan malzemelerle de el konuldu.

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