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Jandarma'nın, dizi ekibini kurtarması kameralara yansıdı

Çekim için gittikleri Belgrad Ormanı'nda mahsur kalan 'İçerde' dizisi ekibi, Alemdağ Jandarma Komando Taburu tarafından kurtarılması jandarma kamerasına da yansıdı.

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Ünlü televizyon dizisi "İçerde" ekibi, çekim yapmak için gittikleri Belgrad Ormanı'nda Cumartesi günü mahsur kalmıştı. Dizi ekibi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Alemdağ Jandarma Komando Taburu tarafından kurtarıldı. Uzun süren uğraşlar sonucunda dizi ekibine ulaşan ekipler, yolu açmayı başardı. 
 
 

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