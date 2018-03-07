Jandarmanın göz bebeği Refika Teğmen: 72 erkek personele komutanlık yapıyor

Balıkesir'in Karesi ilçesi Jandarma Komutanlığında görevli 72 erkek personele komutanlık yapan 2 çocuk annesi Teğmen Refika Taş, toplumda erkek mesleği olarak bilinen subay üniformasını giymenin onurunu yaşıyor.

Küçük yaştan beri asker üniformasına olan ilgisi hiç kaybolmayan Taş, babasını kaybettiği 12 yaşında subay olmaya karar verdi. Çevresinin önceleri çocukluk hevesi olarak gördüğü subaylığı aklından hiç çıkarmayan Refika Taş, ailesinin desteğiyle subay oldu.

Refika Taş, sadece erkeklerin yapabileceği bir iş olarak görülen askerliği binbaşı eşinin de etkisiyle yaşamının her anında yaşar hale geldi.

Karesi Jandarma Komutanı olarak emrindeki 72 personeliyle ilçenin huzuru için mesai mefhumu gözetmeden çalışan 33 yaşındaki Taş, mesleğini severek yapmanın hazzını yaşıyor.

Balıkesir'in Karesi ilçe Jandarma Komutanı Refika Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde vatan aşkı olan herkesin cinsiyet ayrımı olmaksızın kolluk kuvvetinde görev yapabileceğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün başka ülkelerde cinsiyet, Türkiye'de ise ana olarak yüceltildiğini belirten Taş, "8 Mart kadınların toplumda var olduğunun ve farkındalığının kat kat artırıldığı bir gündür. Kadınlar, halkın en fedakar, çalışkan ve üreten bireyleridir. Diğer toplumlara bakıldığında hırpalanan, kötü davranılan ve aşağılanan birey olan kadın, ülkemizde ana olarak yüceltilip hak ettiği değeri görmektedir." diye konuştu.

"Bu işi yapmaya kalkışmak da bir kadın subay olarak cesaret ister"

"Bu üniformayı giyince cinsiyetinizden çok işiniz ön plana çıkmaktadır." diyen Taş, "Kolluk kuvveti mensubu olmayı seçtiyseniz tüm zorlukları kabul ettiniz demektir. Bunun yanı sıra toplumumuzda genel kanı olarak erkek egemenliğinde ve erkek işi olarak görülen bu işi yapmaya kalkışmak da bir kadın subay olarak cesaret ister. Benim açımdan bu meslek çok zor değil, yüreğinde vatan sevgin varsa çok kolay. Mesleğin katı kuralları bulunuyor olsa da bu gönül işidir." ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi Taş, şunları söyledi:

"Eşim Hava Kuvvetlerinde binbaşı. 5 yaşında kızım ve 2 yaşında oğlum var. Bazen çocuklarıma fazla vakit ayıramıyorum. Çocuklarımız da bu hayatı bizimle birlikte paylaşıyor. Her sabah evimden işe giderken, 5 yaşındaki kızım 'Anne bu akşam eve erken gel' der. Tabii mesleğimiz gereği 24 saat esasına göre çalışan bir kolluk kuvveti olduğumuz için mesai mefhumu yoktur. Prensibim şudur, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' Hem annelik görevini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyorum hem de evimin temizliğini, düzenini ve tertibini sağlıyorum. Her iki görevimi de yapmaktan gurur duyuyorum. Pes etmeyi hiçbir zaman düşünmedim."