Jandarma'ya FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 8 ilde FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına yönelik gerçekleşen operasyonda, 12 şüpheli hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu bildirildi.
- MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar bürosu savcılarından Berkant Karakaya'nın silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Jandarma'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Samsun, Balıkesir, Çanakkale, Aksaray ve Malatya'da operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında, 12 şüpheli hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı olduğu öğrenildi
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