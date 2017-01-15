Janelidze: Gürcistan her zaman Türkiye'nin yanında olacak

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na konuk olan Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ülkesinin Türkiye'ye verdiği desteği AA muhabirine değerlendirdi.

FETÖ'nün darbe girişimini kınadıklarını vurgulayan, darbe girişimi dolayısıyla hayatını kaybedenler için Türkiye'ye ve Türk halkına başsağlığı dileyen Janelidze, "Seçimle iş başına gelmiş Türk hükümetini tam olarak destekliyoruz." dedi.

"Türkiye, teröre ve aşırıcılığa karşı haklı mücadelesinde galip gelecektir"

Janelidze, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre sonra Türkiye'yi ziyaret ettiğini, bu ziyarette iki ülke arasındaki ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının da yapıldığını hatırlatarak "Türkiye, teröre ve aşırıcılığa karşı haklı mücadelesinde galip gelecektir, Gürcistan'ın desteği de hep yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Janelidze, "Gürcistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bölge için örnek ilişkiler olarak kalacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Referandumun sadece Gürcistan için değil, tüm bölge için vahim sonuçları olur"

Abhazya ve Güney Osetya'daki son durumu değerlendiren Janelidze, Rusya'nın Gürcistan'ın tercihlerini etkilemek ve Batı yanlısı yönelimlerini engellemek istediğini vurguladı.

Güney Osetya ismi yerine "Tshinvali" kelimesini kullanan Janelidze, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutmaya devam ettiğini, Abhazya ve Güney Osetya'daki askeri varlığını artırdığını söyledi.

Janelidze, Rusya'nın bu bölgeleri ilhak sürecini de başlattığına dikkati çekerek "Tshinvali (Güney Osetya) işgal rejimi, 2017 içerisinde bölgenin Rusya'ya katılması referandumu yapılacağını açıkladı. Eğer referandum gerçekleşirse bunun sadece Gürcistan için değil, tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından vahim sonuçları olacaktır." dedi.

Gürcistan'ın AB ve NATO'ya entegrasyonu

Avrupa Birliği'nin (AB) Gürcistan'ın vize serbestisi önündeki engelleri kaldırmasına ilişkin süreci değerlendiren Janelidze, hükümetlerinin bunun için 3 yıl boyunca çok çalıştığını ve yükümlülüklerinin tümünü yerine getirdiğini belirtti.

Gürcistan-NATO ilişkilerine de değinen Janelidze, "NATO'ya entegrasyon, Gürcistan'ın bir numaralı dış politika ve güvenlik politikası önceliğidir." dedi.

Janelidze, Avrupa- Atlantik entegrasyonunun kendileri için bir süreç olduğunu ve bu sürecin her aşamasını takip etmeye hazır olduklarını belirtti.

Bükreş zirvesinde, NATO müttefiklerinin, Gürcistan'ın gelecekte NATO üyesi olacağı yönünde karar aldıklarına dikkati çeken Janelidze, bu kararın sonraki zirvelerde de tekrar onaylandığını hatırlattı.

Janelidze, Gürcistan'ın NATO'ya entegrasyonunun devam etmesini NATO müttefiklerinden beklediklerini kaydetti.