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Japonya, II. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa deniz kuvvetlerini harekete geçirdi

Japonya, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kullanılmayan (hatta kullanılması anayasaya aykırı olan) deniz kuvvetlerini tekrardan harekete geçirdi.

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Japonya, askeri savunma yeteneklerini güçlendirmek amacıyla, İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar hiç kullanılmayan deniz ordusunu tekrar harekete geçirdi. Geçtiğimiz Cumartesi, Amfibi Hızlı Dağıtım Tugayı (ARDB), Kyushu adasının Sasebo bölgesindeki askeri üste düzenlenen törenle göreve başladı. Ordu aynı zamanda, Japonya'da bulunan ABD askerleriyle beraber, adayı düzenlenen sahte bir işgalden kurtararak gövde gösterisi yaptı.
 
 
Japonya Savunma Bakanlığı, "Amfibi Hızlı Dağıtım Tugayı, uluslararası topluma adalarımızı savunmaya kararlı bir şekilde devam edeceğimizi gösterecektir." şeklinde bir açıklamada bulundu. Savunma bakanı Tomohiro Yamamoto'nun yaptığı bir diğer açıklama ise "Japonya'yı çevreleyen, giderek artan zorlu savunma ve güvenlik durumu göz önüne alındığında, adamızın savunulması kritik bir görev haline geldi." şeklindeydi. 
 
 
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, anayasaya Japonya'nın deniz ordusu kurmasını engelleyen bir madde eklenmişti. Anayasaya göre "Japonya Kara Savunma Gücü" olarak geçen ordunun ismi, bu gelişmeden sonra değişecek gibi görünüyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, bu konuda anayasaya düzenleme getireceklerini duyurdu. Ülkede gitgide artan militarizm, ABD üslerinin de varlığından rahatsız olan vatandaşlar tarafından protesto edildi. Geçtiğimiz yıl, Japonya'da bulunan ABD askeri üsleri, Japonya'daki askeri uçak kazalarını iki katına çıkarmıştı.
 
(Webtekno)
 

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