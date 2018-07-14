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Japonya'da bir hemşireden kan donduran itiraf: 20 kadar hastayı zehirledim

Japonya'da iki hastayı öldürmekten gözaltına alınan hemşire '20 kadar hastayı zehirlediğini' itiraf etti.

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Soruşturmayı yürüten yetkililer, 2016'da yaşlı iki hastayı zehirleyerek öldürmekten gözaltına alınan 31 yaşındaki Ayumi Kuboki isimli hemşirenin sorgu sırasında 20 kadar yaşlı hastayı zehirlediğini itiraf ettiğini bildirdi.

Kuboki'nin Yokohama kentinde bir hastanede ailelerine ölüm haberini vermemek için hastaları kendi vardiyasından başka bir zamanda ölecek şekilde zehirlediğini itiraf ettiği belirtildi.

Ölebileceklerini düşündüğü yaşlı hastaları hedef aldığını ifade eden Kuboki, bu hastaların damardan verilen serumlarına dezenfektan eklediğini söyledi.

Polisin Kuboki'nin evinde arama yaptığı kaydedildi.

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