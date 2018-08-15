Japonya’da Şibuya bölgesinde bir FETÖ okulu kapatıldı

10. Büyükelçiler Konferansı için Ankara’da bulunan Büyükelçi Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye-Japonya ilişkilerini değerlendirdi.

Mercan, Türkiye’nin FETÖ hassasiyetinin Japonya’ya anlatıldığını ancak arzu edilen düzeyde bir ilerleme olmadığını kaydetti.

Mercan, Japonya'da FETÖ okulları bulunduğunu ve kapatılması yönünde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’nin hassasiyetlerini anlatıyoruz. Hatta Şibuya bölgesinin Jingumae şehrinde belediye bünyesinde bir okul kapatıldı." dedi.

Büyükelçi Mercan, "Diğer yerlerde okulları devam ediyor. Bizim arzu ettiğimiz düzeyde bir gelişme yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Bizim hassasiyetlerimizi yeteri kadar anladıkları kanaati bende oluşmadı. Kendi kanun ve hukuk sistemlerinden söz ediyorlar. Bu konu her zaman her yerde sıkıntı. Bu konuda biraz daha çalışmamız lazım. Hassasiyetlerimizi bizim kadar anladıklarını söyleyemem." diye konuştu.

“Türkiye’nin Japonya’da pozitif algısı var”

Türk-Japon ilişkilerinin 130 yıllık geçmişi olduğunu anımsatan Mercan, bu ilişkilerin temelinin Osmanlı ve Japon İmparatorluklarının teşebbüsleriyle atıldığını ve iki ülke halkları arasında “köklü saygının” yer aldığına dikkati çekti.

Mercan, iki ülkenin de yaşadığı afetlerde birbirinin yardımına koştuğunu kaydederek, "Türkiye’nin Japonya’da pozitif algısı var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Şinzo Abe’nin iki ülke arasında stratejik ortaklık kurduğunu, bu ortaklığın dostluk ilişkisinin siyasi boyutunu tamamladığını belirten Mercan, Türkiye’nin Japonya’daki bu algısını ekonomiye yansıması gerektiğinin altını çizdi.

Mercan, ekonomik ilişkiler konusunda daha fazla çalışılması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'nin Japonya'ya ihracatının daha da artması lazım. Bunun için özellikle Türk ürünlerinin hem Japonya'da tanınması lazım, hem de ürünlerimizin kalitesinin Japonların kalite beklentisi doğrultusunda olması lazım." ifadesini kullandı.

Türk-Japon İş Konseyi toplantısı Eylül 2018'de yapılacak

Türk-Japon İş Konseyi toplantısının Eylül 2018'de Türkiye’de yapılacağını belirten Mercan, özellikle Japon Havacılık ve Uçak Sanayi temsilcilerinin bu toplantılara katılacağını ve 80’in üzerinde Japon firmanın Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Mercan, Japonya’da Türkiye’nin büyük yatırımları olmadığını, Türklerin genellikle inşaat ve gıda sektörüne yatırım yaptığını aktardı.

Türk-Japon Üniversitesi hakkında da bilgi veren Mercan, üniversitenin kanunlarının çıkarıldığını ve kuruluş aşamasının bittiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirlerini bekliyoruz.” dedi.

Büyükelçi Hasan Murat Mercan, ayrıca eylül ayı başında Japon Prensesi'nin Türkiye’yi ziyaret edeceğini aktardı.