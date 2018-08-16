Jeoloji Mühendisleri Odası: Marmara'da deprem oluşturma potansiyeli 7,6'dır

Bandırma'da bir otelde düzenlenen toplantıya Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er'in yanı sıra Jeoloji Mühendisleri Zehra Takcı, Gökşen Külcü ve Selim Eraslan da katıldı.

Jeoloji Mühendisleri Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, "Bölgede 7,4 Gölcük depremi oluşmuştur. Deprem oluşturma potansiyeliyle son yapılan çalışmalara göre 7,6 şiddetinde beklenmektedir. 7,6 şiddetindeki bir depremin olması abartı sayılmaz" dedi.

Ellerindeki net verilerin aletsel kayıtlar olduğu ifade eden Er, "1900 yılından günümüze kadar baktığımız zaman her yıl ortalama bin insanımızı depremde kaybetmişiz. Dolayısıyla bir insanın bile canı çok kıymetliyken bu konuya daha çok önem vermemiz lazım" diye konuştu.

"252 yıldır enerji birikiyor, 30 yıl içinde deprem üretebilir"

Toplantıda konuşan Jeoloji Mühendisi Zehra Takcı ise Bandırma'yı etkileyecek olan üç fay zonu olduğunu vurgulayarak, "Birincisi Marmara Denizi içinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kuzey Koludur. Bu kol tarihsel çağlarda çok büyük depremler üretmiştir. Özellikle büyük tahribatlar yaratan 1509 ve 1766 depremlerinin bu kolun üzerinde olduğu biliniyor. 1766 tarihinden bu yana bu fay hareket etmedi. Aradan geçen 252 senede burada enerji birikiyor ve bu enerjinin önümüzdeki 30 yıl içinde hareket etme olasılığı çok yüksek. Bu kolda oluşabilecek bir depremin büyüklüğü 7,4 şiddetinde olabilir. İkincisi İznik Gölünü sınırlayan Kuzey Anadolu Fayı'nın Güney Koludur. Tarihsel çağlarda Kyzikos Antik Kenti'nin bu fay üzerinde meydana gelen depremlerle tahrip olduğu biliniyor. Bu fay kolunun deprem aralığı ise yaklaşık 500 yıldır. Üçüncüsü ile Bursa Apolyon Fay zonudur ve Manyas Havzasını güneyden sınırlar. Bu fay zonu da en son 1964 yılında bir depreme neden oldu" şeklinde konuştu.