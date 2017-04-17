Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Son bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 10-17 Nisan 2017 tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 9'u ölü, 4'ü teslim, 2'si sağ olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

10-17 Nisan 2017 tarihleri arasında Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 348 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 711 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 170 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 651 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 10 kişi gözaltına alındı.
 
Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 9'u ölü, 4'ü teslim, 2'si sağ olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 14 ilde (Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Malatya, Niğde, Samsun, Tunceli) sokak satıcılarına yönelik yürütülen planlı uyuşturucu operasyonlarında 149 şahıs gözaltına alındı, Diyarbakır'da yapılan operasyonda ise tek seferde 14,5 ton esrar ele geçirildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye'nin ürettiği helikopteri gören Fransız vatandaşı büyük şaşkınlık yaşadı

Türkiye'nin ürettiği helikopteri gören Fransız vatandaşı büyük şaşkınlık yaşadı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Türkiye'nin 'Evet' coşkusu meydanlara sığmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

Ters yüz eden bilimsel gerçekler

Ters yüz eden bilimsel gerçekler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA