Son bir haftada 15 terörist etkisiz hale getirildi

10-17 Nisan 2017 tarihleri arasında Bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 348 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 711 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 170 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 651 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 10 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 9'u ölü, 4'ü teslim, 2'si sağ olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 14 ilde (Adana, Afyon, Ağrı, Aksaray, Antalya, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Malatya, Niğde, Samsun, Tunceli) sokak satıcılarına yönelik yürütülen planlı uyuşturucu operasyonlarında 149 şahıs gözaltına alındı, Diyarbakır'da yapılan operasyonda ise tek seferde 14,5 ton esrar ele geçirildi.