Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

JÖH ve PÖH timleri kirpilerle Afrin’e sevk ediliyor

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpilerin oluşturduğu dev konvoy, Afrin'e sevk edildi.

  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının Afrin kent merkezine yönelik yürüttüğü operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
 
JÖH ve PÖH timlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpi tipi araçlar Suriye’nin Afrin kentine sevk edildi. Hatay’ın sınır köylerinde yaşayan vatandaşlar da Afrin’e doğru giden konvoyu yol kenarında bekleyerek selamladı. Timlerin, Afrin kent merkezinde yürütülecek meskun mahal operasyonlarında yer alacağı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA