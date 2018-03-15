JÖH ve PÖH timleri kirpilerle Afrin’e sevk ediliyor Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpilerin oluşturduğu dev konvoy, Afrin'e sevk edildi.