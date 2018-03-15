JÖH ve PÖH timleri kirpilerle Afrin’e sevk ediliyor
Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpilerin oluşturduğu dev konvoy, Afrin'e sevk edildi.
- İHA
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının Afrin kent merkezine yönelik yürüttüğü operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
JÖH ve PÖH timlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpi tipi araçlar Suriye’nin Afrin kentine sevk edildi. Hatay’ın sınır köylerinde yaşayan vatandaşlar da Afrin’e doğru giden konvoyu yol kenarında bekleyerek selamladı. Timlerin, Afrin kent merkezinde yürütülecek meskun mahal operasyonlarında yer alacağı öğrenildi.
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