Johannesburg ve Cape Town şehirlerinde Somali'deki saldırılara tepki

Güney Afrika'da yaşayan Somali vatandaşları cumartesi günü Mogadişu'da gerçekleştirilen ve 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.

Johannesburg ve Cape Town şehirlerinde toplanan Somalililer, terör saldırılarını protesto etti.

Göstericilerden Ömer Ali Salax, AA muhabirine, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan katliamı kınadıklarını söyledi.

Salax, 14 Ekim tarihinin Somali ve Afrika tarihinde karanlık bir gün olarak hatırlanacağını ifade ederek, "Güney Afrika'da yaşayan Somali vatandaşları olarak ülkemizdeki mağdurlar için yardım kampanyası başlattık. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 221 bin dolar para topladık." dedi.

Göstericilerden Yahiya Issac da Somali'de bu katliamı yapanların en kısa zamanda adalete teslim edilmesini istediğini dile getirdi.

Cape Town'daki gösteriye katılanlardan Abdırızak Mursal Farah, "Türkiye başta olmak üzere Katar ve Sudan'a bir Somalili olarak çok teşekkür ediyorum. Saldırıda kuzenim hayatını kaybetti. Eşi ise ağır yaralıydı ve o da yaşamını yitirdi. Dolayısıyla yapılan yardımların anlamını tüm kalbimle hissettim." diye konuştu.