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JÖH'ler 'Zeytin Dalı Harekatı' sonrası görev yerlerine dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında yapılan meskun mahal operasyonuna katılıp, görev süresi dolan Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, asli görev yerlerine dönmeye başladı.

  • DHA
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'Zeytin Dalı Harekatı'ndaki görevlerini tamamlayarak, memleketlerine dönmek üzere içişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne gelen güvenlik güçleri için dün uğurlama töreni düzenlenmişti. Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel de katılmıştı. Yurdun farklı kentlerinden gelerek, Afrin'de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara katılıp, görevlerini tamamlayan JÖH birlikleri, tören sonrası asıl görev yerlerine dönmeye başladı. 
 

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