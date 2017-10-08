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JÖH'ün dikkati felaketi önledi

Tunceli'de Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin dikkati sayesinde amonyum nitratla hazırlanmış basma düzenekli patlayıcı bulunarak imha edildi.

  • İHA
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Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah Nazımiye-Dereova kırsalında yapılan operasyonda Jandarma Özel Harekat Timimizin dikkati ile 3 kilogramlık teneke içerisine yerleştirilmiş amonyum nitrat ve alüminyum tozu karıştırılmış patlama ve basma düzenekli EYP tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.
Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü de aktardı.

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