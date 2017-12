Jonghyun kimdir, neden öldü? SHINee yıldızı Kim Jonghyun intihar etti

Jonghyun kimdir? Güney Kore’nin ünlü pop yıldızı Kim Jonghyun evinde ölü bulundu ve intihar etti. Ünlü yıldızın ölümü Güney Kore’yi şoka sokarken, Türkiye’deki hayranları da büyük üzüntü duydu. K-pop grubu SHINee’nin yıldızı Kim Jong-hyun ya da bilinen adıyla Jonghyun, yapılan ilk açıklamalara göre evinde intihar etmiş olarak bulundu. Jonghyun, henüz 27 yaşındaydı ve ülkesinde bir hayli geniş hayran kitlesine sahipti.

JONGHYUN KİMDİR?

Jonghyun’un grubu SHINee, 2017 Nisan’da beşinci albümlerini çıkarmış ve yeni albüm turuna çıkmıştı.

SHINee, 2008 yılında kurulan Güney Koreli bir erkek K-pop grubu. Korece ve Japonca albümler çıkaran SHINee, ülkesini kasıp kavuran bir şöhrete sahip. SHINee, sahne şovları ve danslarıyla ilgi gördüğü kadar moda ikonu olarak da kabul ediliyor. Boğazlı spor ayakkabıları, dar kot pantolonları, renkli kazaklarıyla bir akım yaratmayı başardı.

Jonghyun, grubun yıldızıydı, vokalistiydi. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Jonghyun, 8 Nisan 1990 yılında Seul’de doğmuştu. Jonghyun’un müzik dışında, bir de kitabı yer alıyor. Kendi şarkılarının hikayelerini anlattığı kitabın adı Skeleton Flower.

SHINee adlı grubun ana vokalisti, MBC Blue Night Radio sunucusu, dansçı, şarkı sözü yazarı, besteci ve model kimlikleriyle tanınan Kim Jonghyun, 8 Nisan 1990’da doğdu. Doğduğu kent olan Seul'de büyüdü. 2005'te S.M. Casting System'de keşfedildi. SHINee ile çıkış yapmadan önce Zhang Liyin ile onun ilk Çince albümü "I Will" için "Wrongly Given Love" (交错的爱) şarkısında düet yaptı. 12 Ocak 2015 tarihinde ilk solo albümü Base yayınlandı.[2] Aynı yıl içinde ikinci solo albümü 'Story Op.1' da yayınlandı ve ilk solo konseri olan 'The Story By Jonghyun'u gerçekleştirdi. Şarkıcı aynı zamanda kendi yazdığı, bestelediği şarkıların hikayelerini konu alan 'Skeleton Flower' adında bir kitap yayımladı. Tüm bunları yaparken grubu SHINee'yle birlikte promosyonlarına devam etti.

JONGHYUN NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Yerel basında, kız kardeşine ölmeden önce mesaj gönderdiği belirtildi. Jonghyun’un, kardeşine yolladığı mesajda, "Çok zor oldu. Lütfen gitmeme izin ver. Herkese zor zamanlardan geçtiğimi anlat. Bu benim son vedam." sözleri yer alıyordu.

Gangnam polis güçlerine göre, 18 Aralık 2017’de saat 21.42’de, Jonghyun’un kız kardeşi yetkilileri arayıp uyardı.

Jonghyun’un hayranlarının cephesinde hüzün dolu bir atmosfer hakim. Ünlü yıldızın hayranları kelimenin tam anlamıyla yasta ve sosyal medyada üzgün mesajlarını paylaşıyorlar.