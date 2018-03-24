Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Josipovic: Türkiye olmadan AB eksik kalıyor

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Avrupa'nın ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği tartışıldı. Moderatörlüğünü Allianz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Eski Başkanı Cansen Başaran Symes’ın yaptığı panele Atlantik Konseyi Kıdemli Üyesi Anders Aslund, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Hırvatistan Eski Cumhurbaşkanı Prof. Ivo Josipovic ve Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott katıldı.

Panelde ilk konuşmayı yapan Atlantik Konseyi Kıdemli Üyesi Anders Aslund, ilk olarak ABD-Avrupa ilişkilerine değinerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın diğer birçok ABD’li gibi Avrupa’yı anlamadığını söyledi. ABD için ikili ilişkilerin daha önemli olduğunu belirten Aslund, AB gibi çok uluslu organizasyonların değerinin ABD’de anlaşılamadığını ifade etti. Demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi konulara değer vermek açısından AB’nin yalnız kaldığını anlatan Aslund, “Dünyadaki en iyi üniversiteler listesine bakın, 16’sı ABD’de, 4’ü ise İngiltere’de” dedi.

"Türkiye olmadan AB eksik kalıyor"

Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Prof. Ivo Josipovic, Hırvatistan’ın AB ile görüşmelere Türkiye ime aynı zamanda başladığını hatırlatarak, şu anda AB’nin üyesi olmaktan yaşadıkları memnuniyeti aktardı. Josipovic, “AB aslında bir ekonomi projesi değil, bir barış projesi olarak kuruldu. Bizim için AB’ye üye olmak güvende olmak demek. Kendini koruyabilen bir birlik içinde olmak demek. Biz AB’nin genişlemesine de barış, güvenlik açısından bakıyoruz. Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Türkiye olmadan AB eksik kalıyor” diye konuştu

"Brexit’in avantajları da dezavantajları da var"

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının birçok avantaj ve dezavantaj oluşturduğunu söyledi. Chilcott, İngiltere'nin ayrılmasının ardından AB içinde siyasi ve ekonomik açıdan daha entegre bir yapı kurmak isteyenlerin daha rahat olabileceğini ifade ederek, "İngiltere'nin bir ayağı dışarıdaydı. Euro, Schengen gibi alanlarda zaten yoktuk. İngiltere'nin AB'de olmaması AB açısından bir eksiklik oluşturacaktır. Londra’da odaklanan finansal uzmanlığın eksik olması da AB için iyi olmayacak. Dış politika ve savunma açısından bakıldığında da her zaman uluslararası bir bakış açısına sahip İngiltere’nin masada olmaması AB için bir dezavantaj sayılabilir" açıklamasını yaptı.

İngiltere'nin AB içinde Türkiye'nin çıkarlarını her zaman gözeten bir dost ülke olduğunu hatırlatan Chilcott, “Bundan sonra İngiltere, AB içinde olmayacak ama Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden rayına oturacağına inanıyorum. Türkiye, İngiltere için çok önemli bir stratejik ortak olmaya devam edecek. Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan sorunları çok iyi anlıyoruz. Birçok alanda ortak çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.