Kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde 1. derece SİT alanı ilan edilen alanda kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde 1. derece SİT alanı olarak ilan edilen Çakırhöyük beldesi Boybey mahallesi Yıldırımlar mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı belirlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, V.D., Ş.M.Ö. ve A.Ö.'yü kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şahısları gözaltına alan ekipler, olay yerinde 2 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet kürek, 1 adet el projektörü ve 1 adet detektör ele geçirdi.
Gözaltına alınan şahıslar karakola götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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