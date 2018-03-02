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Tokat'ta işyerlerine yapılan operasyonda 2 bin 469 paket kaçak sigara ele geçirildi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erbaa'ya bağlı Karayaka Beldesi ve Tepekışla köyündeki işyerlerine yapılan operasyonda 2 bin 469 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan istihbarat üzerine Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Beldesi'nde K.Ü.'nün ve Tepekışla köyünde, M.B.'nin işyerlerinde kaçak sigara sattıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, işyerlerinde yapılan aramada, K.Ü şahsın işyerinden 2 bin 300 paket, M.B isimli şahsın işyerinden ise 169 paket olmak üzere toplamda 2 bin 469 paket kaçak sigara ele geçirdi. Söz konusu şahıslara 34 bin 566 lira idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.

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