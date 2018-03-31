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Kaçak sigara taşımak için özel yelek diktirmişler

Rize'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ile kaçak sigara ve içki ele geçirildi. Şüphelilerin kaçak sigaraları taşımak için özel cepli yelek diktirdiği belirlendi.

  • DHA
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Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda 66 gram esrar, 9 gram bonzai, 5 ruhsatsız tabanca, 62 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 1738 paket kaçak sigara ile 79 şişe kaçak içki ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, şüphelilerin kaçak sigaraları taşımak için diktirdiği özel cepli yelekler de ele geçirildi. Şüphelilerin, kaçak sigara paketlerini yeleğin gizli ceplerine saklayıp giydiği ve caddelerde dolaşarak satış yaptıkları belirlendi.
 

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