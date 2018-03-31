Kaçak sigara taşımak için özel yelek diktirmişler Rize'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ile kaçak sigara ve içki ele geçirildi. Şüphelilerin kaçak sigaraları taşımak için özel cepli yelek diktirdiği belirlendi.