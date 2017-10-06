Muğla'da kaçan 2 PKK'lı teröristle temas sağlandı
Dünkü temasın yaşandığı Toparlar Şelalesi'nin 600 metre kuzeybatısında çembere alınan 2 terörist ile çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Polis de Köyceğiz'in girişindeki kırsal Döğüşbelen Mahallesi ile çıkışındaki kırsal Zeytinalan Mahallesi'nde önlem alıp, araçları tek tek durup, arama yapıyor.
Dünkü temasın yaşandığı Toparlar Şelalesi'nin 600 metre kuzeybatısında çembere alınan 2 terörist ile çatışmanın sürdüğü öğrenildi.
Polis de Köyceğiz'in girişindeki kırsal Döğüşbelen Mahallesi ile çıkışındaki kırsal Zeytinalan Mahallesi'nde önlem alıp, araçları tek tek durup, arama yapıyor.
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