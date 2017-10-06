Muğla'da kaçan 2 PKK'lı teröristle temas sağlandı Dünkü temasın yaşandığı Toparlar Şelalesi'nin 600 metre kuzeybatısında çembere alınan 2 terörist ile çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Polis de Köyceğiz'in girişindeki kırsal Döğüşbelen Mahallesi ile çıkışındaki kırsal Zeytinalan Mahallesi'nde önlem alıp, araçları tek tek durup, arama yapıyor.