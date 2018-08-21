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Kaçan boğanın arkasından kanala atladı

Çekmeköy'de kurban kesim alanından kaçarken su kanalına düşen büyükbaş hayvanın sahibi de kurbanlığının ardından kanala atlaması üzerine yaralandı.

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Soğukpınar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki Çekmeköy Belediyesi'ne ait kurban kesim ve satış yerinde kesim için bekletilirken ipinden kurtularak kaçan boğa, kesim alanının yanındaki su kanalına düştü.
 
Kurbanlığını yakalamak için arkasından yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kanalına atlayan sahibi Ersonay Avcı, yaralandı.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sedyeye alınan Avcı, itfaiye ekiplerince halatlarla su kanalından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
Yaralanan büyükbaş hayvanın ise yürüyemediği için kanalda kesildiği öğrenildi.

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