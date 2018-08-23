Kaçan kurbanlık koyunlar 'sahibiyim' diyene yediemin olarak verildi

Olay, Kurban Bayramı'nın ikinci günü merkez Seyhan ilçesi, Gürsel Paşa Mahallesi, 75022 Sokak’ta meydana geldi.

Aracıyla otogardaki annesinin yanına giden 40 yaşındaki hastane personeli Ali Akça, yol ortasında başıboş koşan 35 koyunu görünce bir süre sürüyü takip etti.

Daha sonra koyunların sahipsiz olduğunu anlayınca takibi sürdürdü. Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarından itibaren yaklaşık 5 kilometre boyunca koyunları takip eden Akça, aracını park ettikten sonra hayvanları Kıyıboyu mevkiindeki parkta durdurarak polisi aradı. Parka gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koyunların sahibini aramaya başladı.

Yaklaşık 3 saat boyunca koyunların sahibini arayan polis, Seyhan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nü arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen Veteriner Hekim Latif Oğuz Ulutaş, hayvanların kulağındaki küpeden koyunların sahiplerine ulaşmaya çalıştı.

Koyunların bir kısmının Mardin’deki Mehmet Salih Çelik’e, bir kısmının da Diyarbakır’daki Nezir Özpınar’a ait olduğu tespit edildi. Polis, telefon numaraları bulunmayan havyan sahiplerine ulaşılamadığı için zabıta çağırdı. Bu sırada koyunların bulunduğu alandan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan ve hayvancılık yapan Mehmet Emin Bilir, çıkıp geldi.

Mehmet Emin Bilir, koyunların kendisine ait olduğunu iddia ederek hayvanları almak istedi. Polis, Bilir’e bu saate kadar nerede olduğunu sorarak koyunların belgelerini göstermesini istedi. O sırada kurban kestiğini ve koyunlarının kaçtığını yeni fark ettiğini söyleyen Bilir, “Hayvanları ben satın aldım. Belgeler koyunları getiren kamyonda kaldı. Araç da şu anda Adana’da değil. Ama koyunlar benim, çevrede bulunan herkese sorabilirsiniz. Bir çit yapmıştım koyunların hepsi yüklenince çiti kırmışlar ve dışarıya çıkmışlar” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, belge gösteremeyen ancak koyunların kendisine ait olduğunu söyleyen Mehmet Emin Bilir’e tutanak karşılığında zimmetleyerek koyunları yediemin olarak verdi. Yetkililer Bilir'e de belgeleri göstermesi için bir hafta süre verdi. Bilir, belgeleri göstermediği takdirde koyunlar geri alınacak.

Koyunları bulan Ali Akça ise çocuğuyla birlikte otogara gittiğini belirterek, “Otogara annemin yanına gidiyordum. Yolun ortasında koyunların koştuğunu gördüm. İçimden ‘bu hayvanların sahibi yok mu’ dedim. Vicdanen rahatsız oldum ve polisi aradıktan sonra aracımla koyunları takip etmeye başladım. Sonra onları bir yerde zapt ederek polisi bekledim. Ben vatandaşlık görevimi yaptım” dedi.

Bu arada koyunların birçoğunun satıldığı, üzerinde satın alan kişilerin isminin yazılı olduğu görüldü.