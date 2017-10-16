Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kaçarken yaklanan FETÖ'cü eski Sur emniyet müdürü adliyeye sevk edildi

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü iken meslekten ihraç edilen ve Yunanistan'a kaçmak için geldiği Edirne'nin Keşan İlçesi'nde jandarma tarafından yakalanan 42 yaşındaki Sadettin Koçak ile kardeşi 37 yaşındaki Sadi Koçak, adliyeye sevk edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü iken meslekten ihraç edilen ve Yunanistan'a kaçmak için geldiği Edirne'nin Keşan İlçesi'nde jandarma tarafından yakalanan 42 yaşındaki Sadettin Koçak ile kardeşi 37 yaşındaki Sadi Koçak, adliyeye sevk edildi.
 
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında, Keşan'dan İpsala yönüne giden Sadi Koçak yönetimindeki otomobili Beyendik Kavşağı'nda durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta yolcu olarak bulunan Sadettin Koçak'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü iken meslekten ihraç edildiği ve bir süre cezaevinde 'FETÖ-PDY üyesi olmak' suçundan tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı belirlendi. Sadettin Koçak ve araç sürücüsü kardeşi Sadi Koçak, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
 
Şüpheli kardeşler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA